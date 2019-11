Laura Longhitano ruffilli, suggestioni pastello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Suggestioni pastello”, mostra personale di Laura Longhitano Ruffilli alla Vi.P. Gallery di Milano sul Naviglio Grande Si inaugura sabato 30 novembre 2019 alle ore 17 alla Vi.P. Gallery Milano, Alzaia Naviglio Grande, 4, la mostra personale di pittura di Laura Longhitano Ruffilli intitolata “Suggestioni pastelloi”, a cura di Virgilio Patarini. In esposizione una quindicina di opere, ovvero una selezione della produzione degli ultimi anni dell’artista milanese, tra ritratti e figure classicheggianti, nature morte e paesaggi, disegni poetici di raffinata esecuzione tecnica, pastelli oscillanti tra una stesura di stile pittorico, rapido e corsivo e momenti in cui il segno indugia in precisione icastica in un realismo lirico che non è mai fine a se stesso o lezioso anche quando indulge nel dettaglio. La mostra proseguirà fino al 10 dicembre, visitabile dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, ad ingresso libero. Chiuso il lunedì Qui di seguito una breve nota biografica. In allegato la locandina della mostra e foto di alcune delle opere in mostra. LAURA LONGHITANO RUFFILLI Nota Biografica Laura Longhitano Ruffilli è nata a Milano dove vive e opera. Allieva del Maestro Aldo Fornoni, tra i massimi esecutori in Italia della pittura a pastello cretoso, si è dedicata a questo tipo di tecnica pittorica che le è più congeniale avendo in precedenza dipinto ad olio e a tempera. Ha partecipato a varie esposizione e concorsi, anche all’estero (Parigi e Berlino), vincendo a Milano nel 2012 il 1° Premio assoluto del Concorso delle pittrici presso la Galleria Eustachi; a Roma il 1° premio Big dell’Arte Contemporanea 2012, il 1° premio Concorso le Quattro Fenici 2012, ed è stata vincitrice assoluta della 6° edizione Trofeo La Lupa 2013. Tra le mostre principali degli ultimi anni ricordiamo: nel 1999 una Collettiva alla Società Umanitaria di Milano; nel 2000 una Collettiva alla Sala Comunale di Milano 2; nel 2002 col Gruppo Artistico Mediolanum; nel 2003 una Collettiva a Sesto S. Giovanni, una Collettiva alla Galleria Comunale d'arte "Leonardo da Vinci" a Cesenatico e una personale a Vernice Arte Fiera di Forlì e una Collettiva dei Pastellisti Italiani, Ravenna; nel 2004 Collettiva Arte Fiera, Forlì, Personale Club Francesco Conti, Milano, Personale Centro Culturale S. Anna, Forlì; nel 2013 le prime due mostre del progetto “Dramatis Personae” al Palazzo della Racchetta di Ferrara e alla Galleria 20 di Torino, con catalogo Mondadori; sempre nel 2013 partecipa al Festival delle Belle arti e della Cultura del XXI sec. a Capri e la mostra “Paradiso-Poema libero” a Roma; nel 2014 le mostre del progetto “Terra, Aria, Fuoco, Acqua” a Venezia e a Napoli; nel 2015 “Grazie Italia” a Venezia e altre due mostre del progetto “Dramatis Personae. Il volto e la figura nell'arte italiana contemporanea” a Milano, Spazio E e Spazio Libero 8 e a Piacenza nel Complesso Museale Ricci Oddi. Tra le mostre più rilevanti degli ultimissimi anni ricordiamo la personale “Figure e Ritratti” allo Spazio E di Milano, alla fine del 2016, sempre a cura di Patarini, la partecipazione ad una serie di mostre collettive nell’ambito del progetto della cosiddetta “Estetica Paradisiaca”, a cura di Stefania Pieralice e con la presentazione critica di Daniele Radini Tedeschi, al Museo Crocetti di Roma nel 2016 e alla Galleria La Pigna, sede dell’UCAI di Roma nel settembre 2017. Infine la personale a Palazzo Ducale di Genova intitolata “Arabesque” nel maggio 2018.

