Leonardo Genio del vino” dal 26 al 29 settembre a Villa Necchi Campiglio

Cantine Leonardo da Vinci raccontano il contributo di Leonardo al mondo del vino





In occasione del cinquecentenario dalla scomparsa del Genio, Cantine Leonardo da Vinci presentano la mostra “Leonardo Genio del Vino”, dal 26 al 29 settembre presso Villa Necchi Campiglio. Un evento esclusivo che, attraverso una selezione di capolavori d’arte provenienti dai Musei Leonardo - “Museo Ideale Leonardo Da Vinci” e “Museo Leonardo e il Rinascimento del Vino” -, mette in luce la contemporaneità e la poliedricità della figura del Genio mostrandone il lato meno noto: Leonardo esperto enologo dedito all’arte di fare buon vino.



Durante il percorso museale tutti i visitatori potranno apprezzare le opere esposte degustando un calice di Chianti prodotto dalle Cantine Leonardo seguendo le indicazioni enologiche dettate dal Genio, recuperate e custodite nel Metodo Leonardo®, oggi applicato nella produzione dei vini a lui dedicati.



Da segnalare alcune opere di particolare pregio:



__ Bacco – Guido Reni (1575 – 1642) – olio su tela

__ Madonna con bambino e grappolo d’uva – Desiderio da Settignano (1460) – terracotta



e in anteprima assoluta la fedele riproduzione della Gioconda Nuda la cui copia originale è esposta presso il Museo Ideale Leonardo Da Vinci.



Leonardo: pittore, inventore, scienziato, ma anche winelovers e winemaker.