Liberty tour a Milano e altre località: passeggiata tra ville, viali e palazzi art nouveau

L'associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'art nouveau week, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau.



Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.



Così come l'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.



A Milano come a Sarnico, Busto Arsizio, San Pellegrino Terme, Luino, Treviglio e altre città di provincia, per tutti i gironi della settimana è organizzato un percorso di scoperta e riscoperta dell'Art Nouveau in ciascuna singola città dalle 18:00 alle 20:00. Diversi itinerari per conoscere da vicino uno tra gli stili più travolgenti di sempre. Un vero trionfo di bellezza che a Milano vede i massimi capolavori.



Alcuni edifici previsti nel Liberty tour sono:

Milano: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia; Villa Faccanoni (Clinica Columbus), via Buonarroti 48; Casa Campanini, via Bellini 11; Palazzina Liberty, Largo dei Marinai d’Italia, Acquario civico, parco Sempione; Casa Laugler, Corso Magenta angolo Piazza F. Baracca; Casa Cambiaghi, via Pisacane 18/20; Casa Donzelli, via Gioberti 1; Casa Ferrario, via Spadari 3; Casa Moneta, via Ausonio 3, Casa Maggioni, via Modena 28, Casa Vanoni-Tarolli, via F. Petrarca 16, Farmacia S. Teresa, via F. Baracca angolo Corso Magenta.

Varese: Grand Hotel Campo dei Fiori; Ristorante al Campo dei Fiori; Palace Grand Hotel, via Manara 11; Villa Agosteo, alla prima Cappella.

Busto Arsizio: Villa Ferrario, via Palestro 6, villa Leone, Corso XX Settembre 39.

Valganna: Villa Cesarina, via Degli Alpini 7.

Cernobbio: Villa Bernasconi, Largo Campanini 2.

San Pellegrino Terme: Grand Hotel; Casinò.

Sarnico: Villa Giuseppe Faccanoni, via Vittorio Veneto 58, Villa Surre, via Predore 5, Villa Passeri, viale Orgnieri 1, Asilo infantile, Mausoleo,

Mantova: Cappa d’Oro, passaggio all’interno di un palazzo in via Trento e Trieste a Ostiglia percorso “Liberty Secret”; Palazzo Moretti (ex sede Banca d’Italia), via Castiglioni.

Luino: Kursal-Eden Exelsior (Palazzina della Cultura).

Lodi: Casa Joli, Corso Adda 23/29; Casa Subinaghi, Corso Roma 28; Casa degli Angeli, via Solferino 14.

Menaggio: Villa Valsecchi, via F. Filzi 35.

Treviglio: Teatro Filodrammatici.

Vigevano: Caffè Giobetti, Corso V. Emanuele II.



Per aderire agli tinerari o per sapere come entrare nei vari siti scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it. Su Milano contatto telefonico: 3491627209 | 3402601674



Nel programma internazionale dell'Art Nouveau Week saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi. Per citare solo alcuni, a Savona sarà possibile ammirare gli interni di Villa Zanelli, a Livorno le Terme del Corallo, a Gambassi Terme (Firenze) la villa I Cipressi con gli affreschi di Chini e De Carolis scoperti di recente, mentre a Varese il Grand Hotel Campo dei Fiori.



Tra le mete più ambite si segnalano: villa Faccanoni e villa Surre a Sarnico, Palazzo Castiglioni a Milano, villa Galimberti a Stresa, Casa Viviani a Trieste, Casa Scott a Torino, villa Conti a Civitanova Marche, villa Ruggeri a Pesaro, villa Castelli e Palazzo Re a Giulianova, villa Magrini a Cesenatico, villa Alverà al Lido di Venezia, villa Lydia a Viserba, villino Florio a Palermo, villa Miranda a Catania, villa Serafini a Riccione, villa Galimberti a Stresa, Casa Corigliano a Reggio Calabria, villino Lampredi a Firenze, villa Cerrano a Santa Marinella, villino Ximenes a Roma, e tanti altri siti.



L'evento più innovativo del programma è il tour "Urbex experience": si visitano le ville e palazzi Art Nouveau abbandonati più belli al mondo. Un'esperienza unica volta all'avventura urbex, dove scoprire i 10 siti abbandonati di rara accessibilità. Segue l'esperienza dell'arte funeraria nei cimiteri monumentali di Staglieno, Milano, Udine con le opere di Raimondo D'Aronco, Torino.



Come ribadisce Andrea Speziali: “Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il fruitore comune rispetto la corrente artistica Art Nouveau. Per questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità coinvolgenti, che rendono il partecipante protagonista dell’evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un passo verso un risultato di quello che è la mia idea di Turismo Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in Italia”.

Una parte degli eventi organizzati appositamente per la Settimana dell'Art Nouveau si svolgeranno, anche in periodi più lunghi, come il concorso fotografico Best LibertyCity e le mostre: "Femmes 1900. La donna Art Nouveau" presso la Galleria Harry Bertoia di Pordenone; "Art Nouveau. il trionfo della bellezza" alla Reggia di Venaria a Torino "Il villino Liberty. progetti e decori" allo Spazio Espositivo Italia Liberty e "Isabora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e Avanguardia" alla villa e Museo Bardini di Firenze.



La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.

Sarà possibile fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau tutta l’esperienza che gli organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e organizzato. Il premio "Best Liberty City" porterà alla designazione della miglior città Liberty italiana e valorizzerà gli scatti più apprezzati dalla giuria.



