All’Elfo Puccini si impara anche l’italiano, fino al 13 luglio con La lingua langue: una lezione del prof. Stravalcioni su come imparare l’italiano e vivere felici, spettacolo teatrale di Francesco Frongia presentato in anteprima per sole quattro repliche. La pièce tornerà poi in scena nella versione definitiva il prossimo novembre.

"La lingua langue" è un divertissement scritto per Nicola Stravalaci, qui nei panni di un improbabile professore che si dibatte e combatte con le difficoltà dell’insegnamento. Portando in teatro la grammatica, gli autori invitano gli spettatori di tutte le età a divertirsi e a giocare con le parole, scoprendo la potenza esplosiva del linguaggio.

Per informazioni e prenotazione: tel. 02.0066.0606 - biglietteria@elfo.org