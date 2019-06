Love music park: il lungo week-end musicale al parco Forlanini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano celebra la Festa della Musica Europea nel migliore dei modi, grazie alla prima edizione di Love Music Park, organizzato da Associazione Sonora, Unconventional Events, Arte e Strutture, Pressioni Sonore e Decibel Events, e in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2019 al Parco Forlanini, con ingresso libero ed una proposta artistica decisamente variegata. La Festa della Musica è nata a Parigi nel 1982 grazie all’allora ministro della cultura Jack Lang, e dal 1995 ha assunto una dimensione continentale, con l’intento di celebrare il solstizio d’estate con una serie di eventi musicali che coinvolgano le più eterogenee comunità di tutta Europa. Love Music Park consiste in tre giorni di musica, arti varie e street food. Non mancano zone e momenti dedicati allo Yoga Beat, con sonorità minimal e deep house che faranno da sottofondo ad una pratica semplice di movimenti, adatti a chi pratichi yoga e fitness; con Yoga Beat i suoi format si punta a risvegliare sia il corpo che la mente, fondendo le millenarie tecniche classiche dello Yoga con percorsi sonori studiati appositamente. Per quanto riguarda il programma musicale di Love Music Park, si inizia venerdì 21 (dalle ore 15) con l’elettronica di Alex Neri b2b Stefano Fontana (Stylophonic), Stefano Noferini e Hito (con la presentazione in anteprima mondiale del nuovo progetto Spinoff), De La Swing, FlashMob e Supernova. Sabato 22 (dalle ore 17) è il turno di UDJ, ovvero United Deejays, che per la prima volta arriva a Milano: MATTN, Djs From Mars, Marnik, Cristian Marchi, ANGEMI, Big Fish, Rudeejay, Michael Feiner, Tredici Pietro, Killercatz, Sunstars, Promisedland, Dejack e Ricky J i nomi in cartellone. Domenica 23 (dalle ore 12) gran finale con Holi Dance Festival, il festival dei colori, che quest’anno festeggia la sua quinta edizione e si prepara ad un tour italiano che toccherà le più importanti località estive. Laioung, Highsnob, il pianista rivelazione Davide Locatelli, Provenzano DJ, Luca Testa, Shorty (m2o), Kharfi, Da Brozz, Dj Aniram, Matteo Epis ed Edo Munari, (Discoradio Party) e Orobianco tra gli artisti in cartellone.