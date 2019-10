Tute spaziali e pietre lunari: alla Fabbrica del Vapore la mostra per i 50 anni dall'allunaggio

Si chiama 'La Luna. E poi?' ed è la mostra proposta alla Fabbrica del Vapore dal 5 ottobre all'11 gennaio 2020, in occasione dei 50 anni dall’allunaggio.

La mostra

Ad aspettare i visitatori un affascinante percorso sulla storia e sulle prospettive dell’esplorazione spaziale, dalle visioni pionieristiche dei primi scienziati allo storico sbarco sulla Luna dell’estate del 1969, passando anche per i progetti per la futura conquista di Marte. L'allestimento si sviluppa su oltre 1000 metri quadri coprendo un arco temporale lungo più di 100 anni.

In mostra modelli in scala, tute spaziali, reperti unici, accurate ricostruzioni, memorabilia, locandine cinematografiche, buste con francobolli commemorativi, documenti originali, manuali di volo, giornali dell’epoca, videoproiezioni e perfino una rarissima pietra lunare prestata per l’occasione dalla Nasa portata in Italia dall’associazione Asimof.

L'inaugurazione

Sabato 5 ottobre, in occasione dell’apertura della mostra al pubblico, il taglio del nastro avverrà in presenza di Alfred Worden, l’astronauta americano che pilotò il modulo di comando Endeavour della missione Apollo 15 nel 1971. Worden è entrato nel Guinness dei primati come il primo uomo ad aver compiuto una attività extraveicolare nello spazio profondo ossia mentre la capsula si trovava a metà strada tra la Luna e la Terra.