Lune aliene - Conferenza astronomica del prof. Cesare Baroni

L'astrobiologia sta studiando la possibilità che le lune aliene, o esolune, vale a dire quelle che orbitano intorno ai pianeti di altri sistemi solari, siano tra gli ambienti più adatti allo sviluppo di forme di vita. Condizione necessaria è, oltre alla composizione rocciosa, la presenza di acqua, di un'atmosfera e di temperature tollerabili, impossibile senza una massa che garantisca un campo magnetico intenso. Il telescopio spaziale Kepler della NASA, lanciato in orbita nel 2009, è impegnato a rilevare quante stelle della Via Lattea posseggano pianeti e a fornire dati ai modelli interpretativi che intendono stabilire come possano variare, fuori dal nostro sistema solare, le caratteristiche della cosiddetta zona abitabile. La ricerca è ancora lunga, difficoltosa e piena di incognite. In questa ed altre frontiere dell'astrofisica e dell'astrobiologia si addentrerà la conferenza del Prof. Cesare Baroni, Presidente dell'Associazione Astronomica Mirasole, che inaugurerà il ciclo di incontri pubblici del 2017 (24 febbraio, ore 21, Centro Polifunzionale). Per capire se siamo soli nell'Universo.