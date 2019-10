Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Maestri del Gioiello, 15° Rassegna Nazionale di Oreficeria e Gioielleria Artigiana d’Eccellenza si terrà Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre 2019 nella prestigiosa e centralissima location espositiva di Via Dante 14, sulla frequentatissima area pedonale e dello shopping che dal Castello Sforzesco porta verso il Duomo. La manifestazione Maestri del Gioiello, promossa da Associazione Culturale ed Artistica Iperbole con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra e degli artigiani orafi che rientrano nelle caratteristiche di Maestri del Gioiello, quest’anno si svolgerà in concomitanza con la Milano Fall Design, rassegna autunnale dedicata al design ed all’artigianato, indetta dal Comune di Milano e sarà sempre patrocinata da Comune di Milano e da Regione Lombardia. L'evento Maestri del Gioiello, fin dalle sue prime edizioni, si è proposto nel panorama nazionale come un evento innovativo per la particolarità di riunire le competenze dell'artigianato artistico orafo attraverso la ricerca di artigiani che fossero depositari di un sapere e di un'arte antica e capaci di esprimersi attraverso le loro opere. Ci racconta Olivetta Sala, tra i promotori della manifestazione fin dalla prima edizione: “Oggi come allora l'artigiano racchiude le anime della tradizione e dell'innovazione. Come ben sanno tutti coloro che lavorano nell'artigianato, il lavoro non si ferma alla ricerca stilistica, ma investe tutti gli ambiti compresa la ricerca di metodologie che portino al risultato desiderato. Spesso gli artigiani si costruiscono personalmente anche gli attrezzi per il loro lavoro e sono sempre alla ricerca sia di strumenti che siano adatti e anche di processi che consentano di ottimizzare il lavoro”. Nella rassegna del design autunnale a Milano, ed in particolar modo con il Concorso Jacopo da Trezzo 2019 dal titolo “Un Gioiello per Leonardo”, gli artigiani orafi di Maestri del gioiello propongono la loro personale visione del Design, dell’Arte e dell’Artigianato inteso sia come progetto del gioiello, sia come stile contemporaneo che si colloca nei desideri della donna e dell’uomo di oggi. Quest’anno il concorso sarà dedicato al Grande Genio di Leonardo ed i gioielli che verranno presentati per il Concorso dovranno ispirarsi alla Vita ed alle Opere di Leonardo da Vinci, in occasione del 500° Anniversario dalla morte. Gli orafi traspongono le idee e le emozioni nella materia attraverso l’utilizzo dei metalli e delle gemme in gioielli di design, arte ed artigianato che esprimono un senso di modernità, di classicità, di qualità, di arte e di bellezza. Durante l’evento Maestri del Gioiello, Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre, verranno presentate, da orafi ed artigiani produttori di gioielleria, provenienti da tutta Italia, meravigliose e particolari collezioni di gioielli, da quelli più importanti e prestigiosi, per occasioni importanti, matrimoni ed anniversari, a quelli più portabili ed adatti ad essere “unici” ogni giorno. Alla mostra si possono anche visionare ed acquistare pietre e componenti per gioielli realizzati a mano, per farsi realizzare il gioiello che si ha in mente, partendo da un proprio disegno o schizzo oppure farsi rimettere a nuovo un gioiello magari ereditato o che non si indossa più. Maestri del Gioiello aiuta le persone a trovare il gioiello giusto per loro, a riutilizzare i gioielli che magari già si hanno e che non vanno più, a rivalorizzare oro, argento ed altri materiali preziosi o semipreziosi, come pietre, perle, coralli, cammei. All’evento Maestri del Gioiello, 19 – 20 Ottobre, Via Dante 14, Milano, inoltre, si può far stimare e valutare le proprie gemme preziose ed i propri gioielli, ricevendo consulenze gratuite. Maestri del Gioiello è una manifestazione di rilievo nazionale, che viene visitata da migliaia di persone ad ogni edizione, da italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo, è un evento molto frequentato ed amato dal pubblico, e presenta gioielli dai differenti stili e caratteristiche, tutti all’insegna del bello, della qualità, della creatività, della preziosità e del Made in Italy. Lo scopo di questo evento è quello di promuovere la creatività italiana, un patrimonio riconosciuto sul piano internazionale grazie al nostro passato storico ed artistico ed al nostro presente che continua la tradizione d’eccellenza, rappresentato dagli artigiani che dimostrano, giorno per giorno, con la loro ricerca ed il loro lavoro di continuare non solo una tradizione antica, ma di rinnovare, arricchire e far progredire questo patrimonio. Maestri del Gioiello presenta sempre nuove interessanti ed originali collezioni di gioielli realizzati a mano, promuove dimostrazioni dal vivo al banchetto e mostra video di approfondimenti sulla realizzazione di un gioiello dal disegno al pezzo finito, consentendo l’acquisto di un Prezioso, unico e fatto a mano. Il visitatore ha così modo di sperimentare l’espressione creativa in tutte le fasi della realizzazione dell’oggetto, dall’ideazione ai materiali impiegati, vedendo con i suoi occhi la perizia tecnica di ogni artigiano. I meravigliosi gioielli presentati, tra i quali parure, collier, anelli, ciondoli, orecchini, spille, in metalli e pietre preziose, a volte con anche contaminazioni di materiali più comuni come ebano, avorio, legno e metalli non nobili, rappresentano numerose tecniche tipiche dell’oreficeria e gioielleria, specchio di differenti specificità territoriali, quali la filigrana, le tecniche di lavorazione celtiche, longobarde ed etrusche, gli smalti, la lavorazione a lastra, il traforo, l’incisione a bulino … sempre però contrassegnate da personali interpretazioni e stili unici. Nell’edizione 2019 di Maestri del Gioiello si darà risalto ed importanza anche ai temi “Matrimonio, Anniversari, Eventi importanti” nei quali l’oreficeria e gioielleria si inseriscono perfettamente, presentando al pubblico fedi nuziali, anelli, parure, collier, orecchini, che possano fornire idee di acquisto a coloro che sono alla ricerca di gioielli unici, originali, belli e fatti a mano, anche appositamente realizzati su richiesta e/o disegno da regalare o per sé. Maestri del Gioiello è un evento aperto gratuitamente al pubblico, di grande livello artistico, in un contesto centrale, elegante, suggestivo e prestigioso, in cui ammirare e acquistare gioielli d’arte, adatti a tutti i tipi di budget. A Maestri del Gioiello primeggia la manualità e la creatività, l’originalità e la capacità, la competenza e l’esperienza degli orafi, in grado di realizzare dall’oggetto più semplice ed originale al gioiello più importante e specifico per occasioni particolari, lasciando sempre aperta la possibilità al cliente di prendere parte al concretizzarsi dell’opera, scegliendo insieme i materiali, le quantità, le caratteristiche stesse del pezzo. Gli artigiani orafi utilizzano anche materiali nuovi, oltre a quelli tradizionali, al fine di creare evoluzione, ma anche mantenere un rapporto con la natura equilibrato e non aggressivo, nell’ottica di un pensiero impostato sull’eco compatibilità, anche in un settore che si ipotizzerebbe fosse più di sfruttamento. L’evento Maestri del Gioiello intende presentare anche gli stili, le tecniche e le tendenze del campo dell’oreficeria artistica contemporanea. Il gioiello inteso non più come uno status symbol o un oggetto prezioso da custodire come un tesoro, come era in passato, ma una forma per rendersi originali e creativi, per rispecchiare il proprio carattere e personalità. Il gioiello come ornamento, accessorio moda che ci identifica, che ci piace indossare anche quotidianamente e ci accompagna nelle nostre giornate di lavoro, di studio, di vacanze ... Nell’evento i visitatori sono coinvolti dai maestri orafi, che raccontano con entusiasmo i segreti del loro lavoro: come nascono i gioielli, come sono in grado di riadattare e modificare vecchi modelli, di restaurare gioielli antichi, di creare oggetti nuovi partendo da semplici schizzi e bozze di idee. In occasione della Milano Fall Design Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre 2019 Spazio eventi Via Dante, 14 Milano centro Fermata Metrò Cairoli – Castello Sforzesco Presentazione e vendita di gioielli realizzati da maestri orafi e artigiani produttori di gioielleria Presentazione e vendita di gioielli per "Matrimoni, Anniversari, Eventi importanti" Presentazione di gioielli pezzi unici realizzati per il tema del Concorso – Premio Jacopo da Trezzo 2019 "Un Gioiello per Leonardo"- in occasione della Milano Fall Design 2019 Maestri del Gioiello è un Evento Patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano Per informazioni: E-mail: maestri@maestridelgioiello.it Sito Internet www.maestridelgioiello.it - Pagina FB: Maestri del Gioiello Associazione culturale e artistica Iperbole – cel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it Eventi doc di Myriam Vallegra – cel. 347-4009542 – info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it