Make-up experience e set musicale: il 14 settembre da Mario Valentino

Giovedì 14 settembre, in occasione di Vogue Fashion Night Out 2017, il punto vendita Mario Valentino di via Borgonuovo 27 presenta una sessione make-up con le truccatrici della linea Bellapierre Cosmetics e un set musicale a cura di dj Dinero, del Coco Beach Club.

Tra gli ospiti della serata anche il fotografo di moda Dario Raimondi. Offerte speciali per chi volesse fare shopping.