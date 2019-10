"Maratona Halloween", al cinema una lunga notte di film dell'orrore

Giovedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, nei cinema UCI Bicocca, UCI MilanoFiori e UCI Lissone arriva la Maratona Halloween, una notte dedicata ai film del terrore per vivere 10 ore da brivido.

A partire dalle 00:30 sarà possibile assistere alla proiezione dei seguenti cinque film horror:

- ore 0:30 - "31";

- ore 2:30 - "Tales of Halloween";

- ore 4:30 - "It Follows";

- ore 6:30 - "The Green Inferno";

- ore 8:30 - "Zombi"

Gli amanti del brivido che acquisteranno il biglietto per assistere alla proiezione dei cinque film, per un totale di 10 ore, riceveranno in omaggio l’esclusiva bag di Midnight Factory contenente un DVD del catalogo MF e il fantastico poster di Halloween realizzato da Enzo Sciotti.

Per acquistare i biglietti per le proiezioni visitare il sito halloween.ucicinemas.it.