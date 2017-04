Maratona musicale per Emergency

Oltre dieci band organizzate dagli amici e allievi di Obiettivo Musica si esibiranno in una vera e propria "maratona musicale", un concerto solidale in favore di Emergency. La cornice del Memo restaraunt di via Monte Ortigara a Milano suggellerà la splendida serata, dedicata certamente alla buona musica, ma anche alle persone che Emergency aiuta in tutto il mondo. I fondi raccolti andranno al Centro pediatrico del campo profughi di Mayo in Sudan. Ingresso + drink 12 euro (di cui 2 per Emergency) Ingresso + drink + piatto 25 euro (di cui 5 per Emergency). Per prenotare il tavolo tel. 0254019856 o online www.memorestaurant.com LE BANDS: -CHIPAS -SHINY HAPPY PEOPLE -I FUORITEMPO -I FUNK MESSENGERS -THE WOODS -SWEET HARD BAND -I GIOVEDI DI TABATA -MEAN MACHINE -THE DARDS -KEEP ON ROCKIN' PARTECIPANO I MUSICISTI: GIOVANNI DONEDA, FERRUCCIO PERRONE, MARTINO CHEN, CLARA GESESS, FRANCESCO LONGHI, NICCOLò CARPINELLA, GIUSEPPE LORENZO BRUNO, LUIGI CAJRO, MAURIZIO LAURO, ANTONELLO VERONESE, ALBERTO SANDRINI, ROSSANA CALIGARIS, FRANCESCO MAZZEI,EMANUELE, ALESSANDRO ROSSI, ALESSANDRA BALDI, EDO MIRADOLI, SIMONE MARAI, GIACOMO PACINI, FRANCO CUCCU, EUGENIO PITTELLI, GIGI CARDILLO, VALENTINA CORBA, DARIO FUMAGALLI, RUBENS DE LORENZO, TABATA MONICO, ALBERTO CASALI, FRANCESCO LAMBRI, PIERLUIGI COTTAFAVI, GABRIELE VILLA, MAMA BESSIE RUGGIERO , FEDERICA LAUPER, GIANLUCA MELEGATI, MAX MOROCUTTI, NICHOLAS FADE, EDO MIRADOLI, SALVATORE CUTRONA,ALFIO MAUGERI, ANTONIO PIAZZONI, STEFANO CHIARI, FRANCESCA FAGNANO, ANDREA GALIZZI, GIANMARIA VERZINI, STEFANO PERRONE PER OBIETTIVO MUSICA I DOCENTI: GILDA EVA SINGER, ENZO BECCIA, MIRKO MIGNONE, ANDREA SCARPA, IVO BARBIERI, MARIO PELAGATTI PRESENTA LA SERATA LA DOCENTE E CANTANTE GILDA EVA SINGER