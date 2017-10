Marco Urso - L'occhio del fotografo

In occasione della mostra Wildlife Photographer of the Year 52° edizione, in

corso alla Fondazione Luciana Matalon di Milano fino al 10 dicembre, tornano

gli incontri di approfondimento con i fotografi italiani professionisti, selezionati ai

più prestigiosi concorsi internazionali.

Il primo di cinque appuntamenti organizzati dall'Associazione culturale

Radicediunopercento è con il noto fotografo Marco Urso, autore dell’anno FIAF

2017. Sabato 28 ottobre alle 21, alla Casa della Cultura - Via Borgogna 3,

l’autore presenta “L’occhio del fotografo”, la macchina fotografica come

strumento per scoprire e documentare la natura e il mondo.

“Esplorate, Sognate, Scoprite!!!” scriveva Mark Twain. La fotografia è un modo

per rivalutare i valori essenziali, valorizzare un semplice sorriso, un pianto, una

stretta di mano, ma anche apprezzare ed osservare il comportamento degli

animali e le loro “regole di vita”. Con la fotografia possiamo essere più solidali

con tutti gli esseri viventi e con la natura di cui facciamo parte. Un modo per

ripartire alla scoperta del mondo ed essere stimolati ad osservare gli altri e

cercare di conoscerli. Fotografia non più e non solo come espressione di

tecnica, ma piuttosto espressione della nostra cultura e stile.

Marco Urso - Autore dell’anno FIAF 2017

Uno dei più grandi “wildlife and travel photographer” a livello internazionale.

Docente riconosciuto FIAF, fa parte della FIAP, dell’AFNI, di cui è il delegato per la

Lombardia e del GDT tedesco. Le sue foto sono state utilizzate per libri di natura e viaggi

in tutto il mondo e sono state pubblicate da riviste come National Geographic, Nature

Images, Nature Best, Outdoor Photographer, Asferico, Go Nordic.

Negli ultimi due anni è stato premiato in più di centoventi concorsi nazionali e

internazionali, come quello del National Geographic, Travel Photographer of the Year,

Nature Best, European Photographer of the Year.

È un inviato speciale per le riviste Oasis e Natura, sulle quali pubblica regolarmente i suoi

servizi, e fotografo ufficiale Fujifilm, testimonial e tester per il brand.

Le sue foto sono state esposte a Washington, San Francisco, Londra, Colonia, Singapore,

San Pietroburgo e Mosca. Ha visitato 74 paesi, scrive e pubblica articoli e servizi sulle più

importanti riviste di settore.

Nel 2014 è entrato a far parte della Squadra Nazionale Italiana di Fotografia Naturalistica

che ha poi vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali e nel 2015 in quella di

reportage e viaggio vincendo anche qui la medaglia d’oro nei campionati mondiali in

Indonesia.

Nel 2015 è entrato a far parte del comitato scientifico dell’Associazione Culturale

Radicediunopercento in qualità di docente di fotografia ed accompagnatore in viaggi

e safari fotografici nei più affascinanti luoghi del pianeta.



PROSSIMI INCONTRI

Casa della Cultura - Via Borgogna 3 - 20122 Milano

Sabato 25 novembre h 21 Marco Colombo - Animali fantastici e dove trovarli

Sabato 2 dicembre h 21 Stefano Baglioni, Davide Donati - Spine, tra paradiso e

inferno

Fondazione Luciana Matalon - Foro Buonaparte 67 - 20121 Milano

Giovedì 9 novembre h 19 Valter Binotto - La natura ai piedi del Grappa

Giovedì 30 novembre h 19 Marco Urso – Il cambiamento climatico

