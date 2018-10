Marvi Hetzer a cura di salvatore Cuturi, presso arte Zara labgallery Milano

MARVI HETZER, fotografa italo argentina che vive e lavora a Milano, domenica 21 ottobre 2018 alle ore 18,00 sarà presente all'inaugurazione della mostra di fotografia

MILAN FORMAS Y COLOR

a cura di Salvatore Cuturi, presso arte zara LabGallery Milano

in Viale Zara,19.

Forme e colori di Milano, in un’atmosfera quasi surreale, prendono vita negli scatti dell’artista. Saranno presentate fotografie Fine art su carte numerate e certificate, in formati da cm.15x15 a 50x70 incorniciate con materiali di pregio: cornici in alluminio Nielsen, passepartout free acid Canson, vetri museali ZeroGlass.

Le foto saranno disponibili anche in grande formato su supporti alluminio Dibond.

arte zara LabGallery

Gallery