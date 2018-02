Michele Serio con il nuovo dissacrante romanzo "Giù le mani dal Vesuvio"

Lo scrittore Michele Serio, autore di "Pizzeria Inferno",

torna a Milano dopo circa 20 anni

con il suo nuovo, dissacrante romanzo "Giù le mani dal Vesuvio".



Insieme ad Andrea Carlo Cappi, si parlerà di letteratura, umorismo

e suspense, per un pomeriggio semi-serio all'insegna del non-conformismo



Con il patrocinio del Club Napoli Milano Partenopea



Martedì 20 febbraio 2018 | ore 18 |

Scriptorium Café

(Via Sant'Agnese, 12 - Milano)







Michele Serio, scrittore dal piglio arguto e dissacrante, presenta il suo nuovo romanzo "Giù le mani dal Vesuvio" martedì 20 febbraio alle ore 18 presso lo Scriptorium Café (Via Sant'Agnese, 12 - Milano).



L'evento segna il ritorno dell'autore nel capoluogo lombardo dopo circa 20 anni, con un libro di stile totalmente differente rispetto al best seller, "Pizzeria Inferno", che presentò allora.

Insieme a Michele Serio, interverrà Andrea Carlo Cappi, scrittore conosciuto anche con gli pseudonimi di François Torrent, Alex Montecchi e Andrew Cherry. Cappi si occupa di letteratura noir, thriller e d'avventura, ma ha scritto anche storie umoristiche, horror e fantasy. Ha inoltre collaborato a sceneggiature di fumetti, fiction radiofoniche, curato antologie e collane per numerose case editrici.



"Giù le mani dal Vesuvio", ha già ricevuto una eco di stampa non indifferente, con numerose recensioni su importanti quotidiani nazionali come "Il Foglio" e "la Repubblica" e locali come "Il Corriere del Mezzogiorno" e "La Gazzetta del Mezzogiorno". Inoltre il Mondadori Tour, un'iniziativa in collaborazione con le Librerie Mondadori della Campania, ha dato vita a un vero e proprio tour del libro che si è svolto a Novembre in tutte le librerie Mondadori.

Anche sul web il libro ha ricevuto feedback positivi: 5 stelle su Amazon, Ibs, e sulla pagina Facebook.



L'evento è realizzato con il patrocinio del Club Napoli Milano Partenopea.