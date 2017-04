Milan Art Cigar 2017 un matrimonio tra arte e habanos a cura di Angel Miranda Battle e Dayami Cardenas Sarduy opening giovedì 20 aprile 2017 ore 19.00 Hernandez Art Gallery, via Copernico,8 - Milano La Hernandez Art Gallery è orgogliosa di presentare per la prima volta al pubblico italiano un nuovo progetto nato da una stretta collaborazione in atto tra Italia e Cuba. Negli anni la Hernandez Art Gallery si è sempre posta nei confronti del Latino America come punto di riferimento in Italia, diventando, in tante occasioni, un vero e proprio ponte comunicativo tra culture e tradizioni differenti, con l'obbiettivo principale di creare un terreno fertile per lo scambio artistico, culturale e sociale che, più che mai in questo periodo storico, risulta attuale e vivo. Da questa mission, che da sempre la contraddistingue, nasce la collaborazione con il progetto SIKEREI Art Gallery, in cui l'art director della galleria, Consuelo Hernandez, ha subito creduto fortemente, cogliendo l'intensa componente artistica e culturale, che trova fondamenta nella tradizione di un popolo vivo come quello cubano. Gli usi e costumi legati così strettamente alla tradizione dell'habano, sono diventati nei decenni un vero e proprio rituale a cui tanti appassionati, molti proprio qui in Italia, si sono avvicinati e tanti altri si stanno avvicinando. Da qui nasce l'idea di proporre una fusione tra le tradizioni manifatturiere di habanos e humidores con la tradizione e la produzione artistica dei pittori cubani, creando un vero e proprio matrimonio tra il mondo dei sigari e l'arte. Matrimonio tra Arte e Habanos Con più di cinque anni dalla sua creazione "SIKEREI Art Gallery" è un progetto di disegno e fabbricazione di portasigari in legno (humidor), che si basa sulla premessa dell'imperativo artistico e la tradizione di ebanisteria, per offrire un prodotto che si rivela oggi come continuità dell'alleanza storica tra arte e habanos. Questo progetto è un richiamo alla sensibilità estetica dell'arte cubana contemporanea e dall'anno 2009 ha raggruppato vari artisti i quali intervengono su diversi tipi di humidores riversando in essi il proprio sentimento poetico. L'attività è associata maggiormente ad un profilo pittorico nel lavoro con l'oggetto. In questo troviamo delle soluzioni che vanno dalla figurazione di tono espressionista fino ad incursioni nell'astrazione dell'informalismo o dell'arte pop. In questo senso si evidenzia la libertà di possibilità nel momento di conformare la composizione, fatto che mira verso una vocazione che dona ad ogni opera un carattere unico, proprio del "quadro del cavalletto tradizionale". Sebbene l'argomento principale ricade sull' habano, possiamo trovare sempre dei risultati ingegnosi dove i creatori hanno inserito tutta la loro immaginazione; spiccano i lavori con le tessiture, gli elementi aggiunti, il paesaggio dei campi di tabacco, le pianure (vegas) o addirittura la nota Casa del Habano Partagas, come motivi più ricorrenti. Alla pari di queste motivazioni garantite dall'opera di riconosciuti creatori, possiamo godere delle esperienze più disinvolte e che sperimentano altre alternative, così variegate come l'elenco degli artisti che partecipano. Attualmente, "SIKEREI Art Gallery" conta su più di 30 artisti contemporanei e un'ampia varietà di supporti disegnati per la decorazione pittorica. La prima Mostra si è eseguita nel "XIII Festival del Habano" a febbraio 2011, con il nome "Arte Pura" nella quale sono stati presentati humidores con una linea di disegno che richiamava la tradizione. Da allora, in ogni "Festival del Habano", così come in altri spazi dedicati al sigaro cubano, sono stati esposti gli humidores di "SIKEREI Art Gallery", diventando un punto di riferimento per i partecipanti stranieri e nazionali e rappresentando un successo tanto a livello artistico quanto commerciale. Arte e Disegno Un altro aspetto del progetto Sikerei è basato sulla creazione di una linea di humidor di disegno, dove la creatività e il senso comune sono i due pilastri che vengono difesi. Questa linea di humidor condivide la sensibilità artistica di Art Gallery, e si esprime in due direzioni fondamentali: una relazionata al riciclaggio e alla reinterpretazione, e un'altra dove si progetta il disegno dal punto di vista più creativo. Questo tipo di opera è in stretto legame con un ventaglio di possibilità dove coesistono i concetti di eleganza e maneggevolezza. In sintesi, il lavoro di Sikerei a livello di disegno esprime la materializzazione di concetti contemporanei, senza dimenticare che si tratta di fare un omaggio ad un prodotto che vanta tutta una tradizione culturale. Epilogo C'è sempre un'opportunità per l'arte in ogni spazio della nostra agitata esistenza. Perfino l'oggetto più impercettibile può subire un cambiamento semantico, può essere questionato e trasformato in piacere estetico. Qui si trova la sintesi e la proiezione futura di una idea che si è avverata 5 anni fa. Analizzando l'intenso percorso e i risultati del progetto Sikerei possiamo confermare che si tratta di un'iniziativa solida e sistematica che è riuscita ad integrare importanti artisti dell'arte plastica cubana contemporanea. Senza lasciare da parte l'aspetto commerciale, il concetto generale non ha ceduto ai tentativi del semplice mercato o del souvenir. Come espressione di un'arte legittima e del disegno applicato, gli humidores sono l'espressione di una filosofia dove eccellenza e tradizione si complementano in un lavoro cosciente, cercando sempre di continuare con quella storica alleanza tra arte e habano. Mostre di Sikerei Art Gallery Dal 2011 al 2013 "Arte Puro". Mostra nel Festival di Habanos. La Habana 2013 Mostra nel XX Anniversario "La casa del Habano" e XXV Incontro di Amici di Partagás. La Habana 2014 Mostra della collezione "16x16x16", nel XVI Festival di Habanos. La Habana Mostra nel XXVI Incontro di Amici di Partagás. La Habana Mostra "Matrimonio Arte e Habanos". La Habana. Mostra nel XXI Anniversario di LCDH Partagás e 27 Incontro Amici di Partagás. La Habana 2015 Mostra della collezione "17x17x17", nel XVII Festival di Habanos. La Habana Mostra "Art Cigar", in occasione della XII Biennale di L'Avana. La Habana Mostra nel XXII Anniversario di LCDH Partagás e 28 Incontro Amici di Partagás. La Habana 2016 Mostra della collezione "18x18x18", nel XVII Festival di Habanos. La Habana Mostra nel XXIII Anniversario di LCDH Partagás e 29 Incontro Amici di Partagás. La Habana Milan Art Cigar un matrimonio tra arte e habanos opening giovedì 20 aprile 2017 ore 19.00 apertura mostra dal 21 aprile al 18 maggio 2017 lunedì dalle 10.00 alle 16.00 dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 sabato e domenica su appuntamento Ufficio Stampa Hernandez Art Gallery via Copernico, 8 20125 - Milano phone: +39 02 67490252 e-mail: hernandezartgallery@gmail.com