Milano blues incontro con Fabio Treves

Tornano al Politecnico di Milano gli appuntamenti di Arte e Scienza con un incontro per riflettere insieme sul cambiamento della città e delle sue periferie, luoghi non solo di disagio, ma anche di ricchezza culturale e musicale.



Con

Fabio Treves, cantante e armonicista

e

Gabriele Pasqui, Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano



Fabio Treves, soprannominato il Puma di Lambrate, è considerato il padre del Blues in Italia: la sua armonica ed i suoi baffoni sono ormai un marchio di fabbrica inconfondibile nel panorama della musica. Con caparbietà e dedizione assoluta ha dedicato l’intera esistenza al Blues diventando uno dei personaggi italiani più rappresentativi e significativi di questo genere musicale. Nel 1974 ha fondato la Treves Blues Band con l’intento di percorrere la strada del Blues e divulgarne i valori, la storia e i suoi grandi interpreti. Fabio Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Warren Haynes ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Il Puma ha prestato la sua armonica, suonando nei loro dischi, anche a molti artisti italiani come Elio e le Storie tese, Finardi, Branduardi, Bertoli, Shapiro, Ferradini, Cocciante. Il 7 dicembre 2014 a Fabio Treves è stato conferito l’Ambrogino d’oro, importante onorificenza del Comune di Milano, come principale interprete di musica Blues in Italia e per il suo apporto insostituibile alla diffusione e alla conoscenza del genere Blues tra generazioni di milanesi.



Nel 2015 la Treves Blues Band ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano e nel 2016 la band è stata eccezionale opening-act al concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma il 16 luglio.