«Milano ed il futuro»: la visione della città, raccontata attraverso le voci di suoi protagonisti provenienti da differenti settori, aree di attività ed interesse, che hanno trovato in Milano il contesto chiave di espressione. È questo l’oggetto di un ciclo di incontri promosso da Risanamento, insieme a Davide Pizzigoni e Francesca Molteni, per raccontare le trasformazioni che hanno portato la città negli ultimi anni ad avviare un processo di rinnovamento, e discutere di ciò che deve ancora accadere. Il programma prevede tre incontri, tra gennaio e maggio 2020, ognuno dei quali vedrà la proiezione di quattro video-interviste a professionisti che rappresentano un punto di riferimento per la città e che racconteranno il proprio legame con Milano, con i suoi abitanti, le istituzioni e la visione del prossimo futuro per la nostra città. Le video interviste si alterneranno inoltre ad un panel i cui ospiti offriranno il loro punto di vista, contribuendo al dibattito sul futuro della città e sulle sue trasformazioni tra istanze collettive, sistema produttivo e attività culturali Il primo evento - intorno al tema del “pensiero”, con le voci dei protagonisti dell’editoria, dell’arte, della moda e del design - si terrà il prossimo 29 gennaio alle ore 18.00, presso la sede di Milano Santa Giulia in via Bonfadini 148. Saranno proiettate le video interviste a Gianni Cinti (moda), Beppe Finessi (Design), Stefano Peccatori (editoria) e Paola Zatti (arte), mentre il panel degli speaker presenti vedrà la presenza di Rita Airaghi (Direttore della Fondazione Gianfranco Ferré), Manolo de Giorgi (Architetto e curatore), Mariagrazia Mazzitelli (Direttore editoriale Salani), Stefano Zuffi (Storico dell’arte). La regia dei contributi video è curata da Francesca Molteni e Davide Pizzigoni, una produzione originale Muse Factory of projects per Risanamento. IL PROGRAMMA: Le 12 video-interviste di “Milano ed il futuro”, proiettate nei tre incontri: 1. la musica: Angelo Foletto, critico musicale La Repubblica 2. l’editoria: Stefano Peccatori, direttore generale di Mondadori Electa 3. le scuole civiche: Monica Gattini Bernabò, direttore generale di Fondazione Milano 4. lo sport: Sergio Vicinanza per CusMilano Rugby 5. il teatro: Andrée Ruth Shammah, direttrice e fondatrice Teatro Franco Parenti 6. Il paesaggio urbano: Pierluigi Nicolin, direttore rivista Lotus 7. il design: Beppe Finessi, direttore rivista Inventario 8. la scienza: Fiorenzo Galli, direttore del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 9. l’industria: Stefano Baia Curioni, Università Bocconi, direttore Fondazione Palazzo Te a Mantova 10. la comunità: Angela Marchisio, Onlus NOWALLS 11. l’arte: Paola Zatti, conservatore responsabile della Galleria d'Arte Moderna di Milano 12. la moda: Gianni Cinti, stilista I TRE INCONTRI TEMATICI: 29 gennaio 2020, ore 18.00 IL PENSIERO con editoria, arte, moda e design. Interviste a Stefano Peccatori, Paola Zatti, Gianni Cinti, Beppe Finessi. Relatori: Rita Airaghi, Stefano Zuffi, Manolo De Giorgi, Alberto Saibene Negli appuntamenti successivi: IL CORPO DELLA CITTA’ con industria, comunità, scienza e paesaggio urbano. Interviste a Stefano Baia Curioni, Angela Marchisio, Fiorenzo Galli, Pierluigi Nicolin. Relatori: Giovanni Fosti, Antonio Calabrò, Dario Di Vico, Fulvio Irace, Laura Traldi. IL CIBO PER LA MENTE con musica, scuole civiche, teatro e sport.¬ Interviste a Angelo Foletto, Monica Gattini Bernabò, Andrée Ruth Shammah, Sergio Vicinanza. Relatori: Raffaello Vignali, Chiara Cappelletto, Elio de Capitani, Federica Fracassi, Marinella Guatterini. NAVETTA: Per raggiungere la sede dell’evento sarà disponibile un servizio gratuito di navetta dalla stazione M3 di Rogoredo, ogni 10 minuti tra le 17.30 e le 20.