Torna "Milano Golosa": dal 14 al 16 ottobre show cooking, gelato artigianale e i migliori panini d'Italia

Milano Golosa, l'iniziativa enogastronomica giunta alla sesta edizione, torna al Palazzo del Ghiaccio dal 14 al 16 ottobre.

Il tema di quest'anno, "la materia prima", viene declinato attraverso le tante sezioni della manifestazione: i piatti del territorio, il panino italiano, il mercato artigianale.

Un'area show cooking permette di conoscere a assaggiare le specialità della tradizione, preparate direttamente dagli osti di alcune trattorie italiane; PaniniAmo vede come protagonista i i panini italiani, tra laboratori e degustazioni in compagnia della Fondazione Accademia del Panino Italiano; Gelato Live IFI ospita maestri gelatieri e chef e propone dimostrazioni e assaggi; e un'intera sala viene dedicata alla degustazione di pregiate etichette di vino. Per il programma completo degli eventi: www.milanogolosa.it/programma.