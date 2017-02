Milano in commedia | Seconda edizione | 24 - 25 febbraio 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione dell' VIII Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte Compagnia Carnevale presenta la seconda edizione di Milano in Commedia 24 - 25 febbraio 2017 Teatro ATIR Ringhiera, via Pietro Boifava 17, Milano Corte dei Miracoli via Mortara 4, Milano Museo del Novecento via G. Marconi 1, Milano Evento nell'ambito del progetto "Commedia dell'Arte Day 2017" promosso dal SAT Milano in Commedia è un festival di spettacoli, laboratori e incontri dedicata alla Commedia dell'Arte giunto quest'anno alla seconda edizione. Dopo il successo di pubblico della prima edizione, che si è svolta nei suggestivi spazi urbani del Teatro Continuo di Alberto Burri di Parco Sempione, il festival raddoppia il numero di giorni, si sposta in luoghi al chiuso e apre le porte ad artisti internazionali e di altre regioni italiane. Il festival, a cura di Compagnia Carnevale, si terrà il 24 e il 25 febbraio al Teatro Atir Ringhiera, negli spazi del nuovo circolo culturale La Corte dei Miracoli, gestito dall'Associazione Taiga a due passi dai Navigli, e al Museo del Novecento. La manifestazione si inserisce nell'ambito del Commedia dell'Arte Day 2016 promosso dal SAT., organizzazione non governativa che riunisce gli operatori di Commedia dell'Arte, con il progetto incommedia.it, e che dal 2010 proclama ogni anno la Giornata della Commedia dell'Arte per supportare la candidatura di questa tradizione a "Patrimonio Culturale Immateriale" dell'UNESCO. Il festival si aprirà Il 24 febbraio con la mostra "La Maschera Viva", esposizione di maschere dell'artista Alessandra Faienza Kyklos Masks alla Corte dei Miracoli. La mostra vuole tracciare un viaggio dinamico nell'universo del teatro con maschera, in particolare quello della Commedia dell'Arte. Nel pomeriggio gli eventi si spostano al Museo del Novecento dove si parlerà di maschere e pittura tra Oriente e Occidente nel Novecento con Federica Luison (Università Ca' Foscari Venezia) e Cinzia Toscano (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dopo l'incontro il festival proseguirà al Teatro ATIR Ringhiera alle ore 19 con "Tra'ti avante, Alichino", nuova produzione di Compagnia Carnevale, adattamento della Commedia dantesca con la regia di Antonio Carnevale. L'evento speciale a conclusione della prima giornata sarà, a seguire alle ore 21.15, lo spettacolo di Matthias Martelli, "Il Mercante di Monologhi" vincitore del premio Alberto Sordi 2014 - UanMenSció premio FNAS 2014 - Premio Locomix per 2015. La seconda giornata del festival si aprirà nuovamente alla Corte dei Miracoli con l'artista mascheraia Lucia Picaro, ospite dal Belgio, che condurrà il laboratorio "Il teatro e la Maschera Simbolica", dalle ore 9.30 alle ore 16. Un appuntamento dedicato alla costruzione maschere, alla scoperta del gioco teatrale, di se stessi e degli altri. Concluderà il festival la doppia replica del canovaccio contemporaneo "L'Attico Fuggente" della compagnia padovana I Tre Pantaloni. Con il patrocinio di Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, Comune di Milano - Municipio 6, Ambasciata del Belgio Ufficio Commerciale Regione Vallone Venerdì 24 febbraio 2017 ore 10 - Corte dei Miracoli Alessandra Faienza Kyklos Masks (Milano) La Maschera Viva Mostra ore 16 - Museo del Novecento interventi di Federica Luison (Università Ca' Foscari - Venezia) e Cinzia Toscano (Università Alma Mater Studiorum - Bologna) Le maschere nella pittura del Novecento uno sguardo tra Oriente e Occidente Conferenza ore 19 - Teatro Atir Ringhiera Compagnia Carnevale (Milano) Tra'ti avante, Alichino Spettacolo ore 21.15 - Teatro Atir Ringhiera Matthias Martelli (Torino) Il Mercante di Monologhi Spettacolo Sabato 25 febbraio 2017 ore 9.30-16.00 - Corte dei Miracoli Lucia Picaro (Belgio) Il teatro e la maschera simbolica Laboratorio doppia replica ore 19.30 e ore 21.30- Corte dei Miracoli Compagnia I tre Pantaloni (Padova) L'Attico Fuggente Spettacolo Info e prenotazioni compagniacarnevale@gmail.com +39/3480129127 Costi La mostra e l'incontro sono a ingresso libero. "Tra'ti avante, Alichino" 10 euro "Il Mercante di Monologhi" 10 euro abbonamento a entrambi gli spettacoli 15 euro "L'Attico Fuggente" 5 euro Lab "Il teatro e la maschera simbolica" 20 euro COMPAGNIA CARNEVALE La Compagnia Carnevale nasce a Milano dall'incontro di Antonio Carnevale con alcuni attori diplomati presso la Scuola Civica Paolo Grassi. Partendo dall'esperienza francese del regista, i componenti della compagnia condividono il progetto di una nuova promozione del teatro popolare in Italia, scegliendo la Commedia dell'Arte come genere principe. Con questi propositi nasce Arlecchino trasformato dall'Amore, presentato per la prima volta alla VI Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte 2015, organizzata in Italia a Padova. L'Associazione Culturale Compagnia Carnevale, fondata con questo nome nel gennaio del 2016, organizza nel febbraio 2016 la prima edizione di "Milano in Commedia", una giornata di spettacoli e laboratori gratuiti aperti a tutte le età per far riscoprire al pubblico cittadino la bellezza dell'artigianato teatrale. L'esperienza patrocinata del Comune di Milano e da La Triennale di Milano ha preso vita negli spazi urbani di Parco Sempione e del Teatro Continuo di Alberto Burri. Nel marzo 2016 la Compagnia rappresenta la Commedia dell'Arte e il teatro popolare in Italia nell'ambito del reportage Rires du Monde prodotto dalla Rete TV5, canale nazionale culturale del Québec. Nel maggio 2016, all'interno della X edizione di " AMaggioABaggio " , debutta lo spettacolo animazione "Le Belle Favole" ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, per far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. L'associazione collabora con numerose altre associazioni e realtà del territorio lombardo, nazionale (Sicilia, Calabria, Campania) e internazionale (Francia, Belgio, Polonia), scuole, pubbliche amministrazioni, centri culturali, promuovendo il teatro attraverso spettacoli, laboratori rivolti a professionisti, amatori e bambini, organizzazione di eventi, presentazioni di libri. Contatti Compagnia Carnevale Corso Sempione 34, Milano Organizzazione Maria Claudia Trovato +39. 3480129127 www.compagniacarnevale.com compagniacarnevale@gmail.com

