"Milano Photo Marathon": il 18 giugno in piazza Gae Aulenti

Domenica 18 giugno in piazza Gae Aulenti arriva Milano Photo Marathon, il concorso fotogragico per immortalare la città in modo originale.

L'iniziativa, organizzata da Italia Photo Marathon con il patrocinio del Comune di Milano, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e AIF (Associazione Italiana Foto & Digital Imaging), prevede nove temi da sviluppare in altrettante ore mostrando aspetti inusuali di Milano.

I partecipanti, di ogni età e livello di esperienza, dovranno caricare i propri scatti sulla piattaforma multimediale dell’evento entro la mezzanotte di lunedì 19 giugno. Iscrizioni su www.italiaphotomarathon.it/ milano ; la quota di 15 euro include kit di gara e maglietta dell'evento. In palio per i vincitori fotocamere, bici elettriche, droni e molto altro.

Gli organizzatori invitano i "fotomaratoneti" a spostarsi per la città privilegiando la mobilità sostenibile. Nel corso della giornata Wonderway e BikenBike offrono agli iscritti un tour gratuito in bicicletta nel quartiere Isola.