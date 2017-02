Miyavi: il 2 maggio all'Alcatraz

Giovedì 2 maggio all'Alcatraz si terrà il concerto di Miyavi.

Sovrano assoluto della scena rock giapponese, Takamasa Ishihara, sul palco Miyavi, è molto apprezzato anche in Europa, dove i suoi concerti registrano spesso il tutto esaurito. Attivo dal 1999, Miyavi ha fatto parte in un primo tempo dei gruppi kei Dué le quartz e Skin, per poi intraprendere una carriera da solista. A breve pubblicherà un album di "best of".