'Nikola Tesla Exhibition': a Milano arriva la mostra con spettacolari fulmini artificiali 'indoor'

'Nikola Tesla Exhibition', la mostra con le invenzioni del celeberrimo fisico e ingegnere Nikola Tesla arriva per la prima volta in Italia. Ad ospitarla è lo Spazio Ventura XV di Lambrate a partire da sabato 5 ottobre.

L'esposizione - dedicata a colui che rivoluzionò la sua era con più di 300 brevetti a suo nome riconosciuti dalla comunità scientifica mondiale -varca i confini della Serbia per approdare in anteprima a Milano, raccogliendo le maggiori scoperte dello scienziato. Ad aspettare i visitatori le prodigiose macchine di Tesla, dai famosi fulmini artificiali allo spettacolo del ‘Big Coil’, ovvero la bobina che riproduce le scariche elettriche molto simili a quelle prodotte in natura.

Il percorso espositivo, a carattere interattivo, permetterà di espolare la vita del visionario fisico, fino alla sua morte in solitudine, avvenuta nell'ormai celebre camera n. 3327 del New Yorker Hotel. "Obiettivo della mostra - si legge sul sito di 'Nikola Tesla Exhibition' - è raccontare l’esistenza tormentata di Tesla, i suoi viaggi che tanto lo hanno ispirato e il laboratorio di 'Colorado Springs' dove nel 1899 si trasferì e dove riprodusse i famosi fulmini artificiali".