Mostra personale di Ermanno Andressi - Circolo filologico di Milano

Ermanno Andressi 27 aprile 2017 Circolo Filologico - Sala Liberty / Via Clerici 10, Milano La Fondazione G. e D. De Marchi Onlus, organizza una mostra di pittura il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dei bambini in cura presso la Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano. Il pittore milanese ha donato le sue opere, realizzate con l'ultilizzo delle antiche tecniche giapponesi di incisione, diffuse nel XIX secolo, da cui originò il movimento artistico noto come Japonisme. L'esposizione sarà presentata dall'attrice Francesca Cavvalin e dal critico Massimiliano Sabbion. Cocktail e asta dalle ore 18