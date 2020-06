Oltre 50 scatti di Roberto Cotroneo nella nuova mostra dedicata al pubblico delle mostre

Dopo i mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria, la mostra Roberto Cotroneo. Nel teatro dell'arte riapre finalmente al pubblico fino al 26 luglio, nell'appartamento dei Principi di Palazzo Reale.

Le foto dell'esposizione

Le oltre 50 foto esposte sono il risultato di un lungo lavoro durato cinque anni, dal 2015 al 2019, dello scrittore e saggista Roberto Cotroneo, che da alcuni anni ha affiancato al suo lavoro di scrittura quello della fotografia, osservando e fotografando il pubblico nei suoi movimenti, nelle posture, nelle espressioni, nella capacità di attraversare gli spazi, le soglie, i luoghi. Da questi scatti è nato prima un libro, Genius loci, edito da Contrasto e poi questa mostra, che viene presentata per la prima volta a Palazzo Reale.

E' un metodo originale quello utilizzato da Cotroneo, che ribalta il rapporto tra opera d’arte e visitatore, sommando il tutto in un’intenzione fotografica.

Il vero protagonista

Come nel teatro dell’arte, protagonista della scena è il pubblico, che interagendo con l’opera d’arte, in sostanza “fa”, crea il museo. Il palcoscenico della rappresentazione si sposta quindi dal piedistallo dell’opera allo spazio abitato dal pubblico, senza il quale il museo perde senso e significato. Le fotografie di Cotroneo invitano il visitatore in una sorta di teatro in cui gli attori entrano sul palcoscenico dell’arte: il baricentro si sposta, e avremo un pubblico che osserva un pubblico.

La mostra, visitabile con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, è curata da Denis Curti, promossa da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale e organizzata da Civita Mostre e Musei.