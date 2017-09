"MeetMe Tonight": ecco gli eventi gratuiti della "Notte dei ricercatori" il 29 e il 30 settembre

MeetMe Tonight, l'evento legato all'iniziativa europea per la divulgazione scientifica La notte dei ricercatori, torna ai Giardini Indro Montanelli dal pomeriggio di venerdì 29 alla sera di sabato 30 settembre e al Museo Nazionale della Scienza venerdì 29 settembre con oltre 120 attività gratuite (qui il programma completo)

Obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare i cittadini alla ricerca e alla cultura scientifica attraverso attività coinvolgenti e ludiche, rivolte a tutte le fasce di età.

L'evento, coordinato dall'Università degli Studi di Milano, vede partecipare: Politecnico, Università di Milano-Bicocca, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Comune di Milano. Contribuiscono anche Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Al centro dell'edizione di quest'anno il tema Mutamenti, declinato nelle sei seguenti macroaree: ambiente, cultura, salute, società, spazio e tecnologia. Una nuova formula inoltre, favorisce al massimo l'interattività di adulti e bambini. Novità del 2017 è poi la partecipazione del Museo di Storia Naturale, che oltre ad aprire gratuitamente per due giorni, propone visite speciali.

Tra le iniziative speciali due concerti gratuiti al Planetario con i musicisti del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" e delle Scuole Civiche di Milano (29 e 30 settembre). In occasione della due giorni apre gratuitamente anche l'Acquario Civico.

Ai Giardini Indro Montanelli 500 ricercatori e studiosi, con 44 stand, coinvolgono il pubblico in laboratori interattivi, talk e dimostrazioni, per mettere in luce come la scienza possa essere relazionata alla vita di tutti i giorni. Tra i temi trattati: la matematica come strumento per prendere una decisione, la programmazione di un robot, l'informatica come metodo per generare un brano musicale, i robot sociali come supporto per i bambini con bisogni speciali e la sicurezza attraverso l'uso degli smarphone.

Al Museo della Scienza le relazioni, moderate da Luigi Bignami e tenute dai ricercatori di Università degli Studi, Bicocca, Politecnico e Bocconi, trattano argomenti sul valore culturale e sociale della scienza.