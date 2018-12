Mottarone Gourmet: gli appuntamenti al Rifugio Genziana

Dicembre al Mottarone è un mese speciale: sport, panorami mozzafiato ma soprattutto un calendario di eventi gastronomici al ristorante Rifugio Genziana.

A pochi metri dagli impianti di risalita, il Rifugio Genziana è il luogo ideale per degustare i sapori autentici della montagna lombardo-piemontese. Materie prime di qualità, tecnica e creatività dello chef Francesco Luoni fanno di questo ristorante lo spazio perfetto per assaporare i prodotti del territorio immersi nell’atmosfera di montagna, a poco più di un’ora da Milano.

Pranzi di festa, degustazioni, cene speciali e celebrazioni del nuovo anno.

Si parte con la Ciaspolata al chiar di luna in programma sabato 22 dicembre alle ore 19. Una serata per gli amanti del trekking che saranno accompagnati da guide esperte, alla scoperta dei sentieri più panoramici e potranno completare la serata con una cena tipica di montagna al Rifugio Genziana (30 euro a persona bevande incluse).

Per un Natale in quota, Parco del Mottarone vi attende sulle piste, al Rifugio Genziana per un tradizionale menu - 40 euro a persona - e con lo spettacolo della stella cometa per chiudere la giornata.

Sabato 29 dicembre cena con degustazione in collaborazione con Podere Cadassa, storica cantina dei Culatelli di Zibello Dop immersa nel cuore della Bassa parmense che ha fatto dell'enogastronomia di qualità un'eccellenza apprezzata in tutto il mondo.

I piatti studiati dallo chef Francesco Luoni sono accompagnati da una selezione di calici della cantina Cantalupo.

Costo 35€ a persona (bevande incluse).

E per dare il benvenuto al 2019 Cenone di Capodanno e fuochi d’artificio (70 euro a persona): questo il programma per trascorrere una magica notte in vetta al Mottarone.

Calendario eventi

22/12 Ciaspolata al chiaro di luna

25/12 Pranzo di Natale

29/12 Cena con degustazione

31/12 Capodanno al Mottarone

Sito web:

http://www.mottarone.it/genziana-rifugio/

Instagram:

@rifugiogenziana

@ parco_del_mottarone