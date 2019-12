Musei gratis a Milano domenica 5 gennaio: ecco i 12 indirizzi da segnare

Musei gratis a Milano domenica 5 gennaio 2020. Torna l'apprezzatissima iniziativa ministeriale 'Domenica al Museo', che dal 2014 ogni prima domenica del mese permette di visitare gratuitamente luoghi di cultura in tutt'Italia. Nel capoluogo lombardo aderiranno alle aperture a costo zero dodici diverse sedi espositive, oltre alla Pinacoteca di Brera e al Cenacolo, per questa edizione ci saranno anche dieci musei civici.

Per quanto riguarda il Cenacolo, come sempre, la prenotazione per l'ingresso sarà obbligatoria. Per prenotare o acquistare i biglietti è necessario contattare lo 02.92800360. Negli altri musei invece sarà possibile entrare senza prenotazione.

Ecco i musei gratuiti in città, con orari e modalità di prenotazione

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ultimo ingresso 17). Chiusura settimanale lunedì. Prenotazione: nessuna

Armani / Silos

Via Bergognone, 40 - Milano

Orario: mercoledì, venerdì e domenica 11-19, giovedì e sabato 11-21. Chiusura settimanale: Lunedì e Martedì. Prenotazione: nessuna

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 - Milano

Orario: martedì-domenica 10-18. Prenotazione obbligatoria per i gruppi 0288447965 (max 18 persone). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

I Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 Ultimo ingresso ore 17. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Civico Museo Archeologico di Milano

Corso Magenta, 15 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ultimo ingresso ore 17). (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 - Milano

Orario: martedì - domenica 9-17:30 (ultimo accesso ore 17). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Gallerie d'Italia

Piazza della Scala, 6 - Milano

Orario: martedì-domenica 9:30-19:30 (ultimo ingresso 18.30), giovedì 9:30-22:30 (ultimo ingresso 21.30). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-17:30 (ingresso fino ore alle 17). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a - Milano

Orario: martedì-domenica 10-18. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 - Milano

Orario: martedì-domenica 9-13, 14-17:30. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 - Milano

Orario: martedì-domenica 8:30-19:15 (chiusura biglietteria 18:40), giovedì 9:30-22:30. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: facoltativa

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - Milano

Orario: 8:30-19:15 (ultimo ingresso 18:45). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: obbligatoria (Telefono: 02 92800360; online).