Musica e poesia con "l'amore ci chiede amore"

EVENTO DI MUSICA E POESIA

ALLO SPAZIO CONTEMPORANEO CARLO TALAMUCCI

CON IL CANTAUTORE MICHELANGELO GIORDANO

In occasione di San Valentino, l’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni, presenta l’evento “L’amore ci chiede amore”.

L’iniziativa promuove sentimenti di amore, pace, uguaglianza e fraternità attraverso la musica e la poesia. Un evento che vuole essere un promemoria sull’importanza dell’amore e dei rapporti umani, affinché la festa di San Valentino non sia soltanto una festa commerciale. Lo spettacolo “L’amore ci chiede amore” ideato dal cantautore Michelangelo Giordano ed ispirato al suo omonimo brano, vedrà lo stesso cantautore cimentarsi in un repertorio di brani tematici che scavano nei sentimenti più profondi dell’anima. Durante la serata, la musica abbraccerà anche le poesie di Giusy Guarino ed Alba Leone, due poetesse di estrema sensibilità che metteranno la loro arte al servizio di questo evento.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.