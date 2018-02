"Musica Maestri!": il 24 marzo concerto gratuito al Conservatorio

Sabato 24 marzo nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola di musica, che per questa edizione vedrà esibirsi il mezzosoprano Sonia Turchetta, i violinisti Giorgia Righetti e Gianbattista Pianezzola, il violista Ugo Martelli, il violoncellista Graziano Beluffi e il pianista Ruggero Laganà.

In scaletta musiche di Ottorino Respighi per quartetto d’archi, pianoforte, voce: Notte, Nevicata, Pioggia; Il tramonto. Poemetto lirico per mezzosoprano e quartetto d’archi; e Quintetto per archi e pianoforte in fa minore.