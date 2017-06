L’arte incontra la natura tra Adda e Martesana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Otto comuni bagnati dal naviglio Martesana e dal fiume Adda ospiteranno la terza edizione di Habitat_Scenari possibili, la rassegna di arte contemporanea a cielo aperto organizzata dalla Residenza Teatrale Ilinxarium di Inzago (MI) per valorizzare il legame tra uomo e territorio attraverso i linguaggi dell'arte. L'iniziativa, che vede tra gli enti patrocinanti anche Regione Lombardia, l'Accademia delle Belle Arti di Brera, il FAI Lombardia e Legambiente, prevede per sette week end, da domenica 11 giugno a sabato 22 luglio, il coinvolgimento di otto artisti visuali e di una compagnia teatrale, chiamati a coinvolgere il pubblico attraverso installazioni, performance, laboratori, percorsi, musica live e incontri. "Gli obiettivi principali del progetto - spiega Nicolas Ceruti, direttore artistico di Habitat e di Ilinxarium - sono la strutturazione di una rete territoriale di amministrazioni locali ed associazioni che abbiano a cuore la promozione dell'arte come stimolo del tessuto sociale e il conseguente sviluppo di processi di incontro, coesione e conoscenza nel rispetto della natura, dell'identità e della storia dei luoghi coinvolti. I segni e i messaggi lasciati sul territorio dagli artisti visuali rappresentano una rilettura attenta del rapporto tra uomo e risorse naturali e sono fruibili da tutti i cittadini." I comuni coinvolti da Habitat_Scenari Possibili 2017 sono: Vimodrone, Pioltello, Cassina De' Pecchi, Gorgonzola, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda, Vaprio d'Adda e Trezzo sull'Adda. Ciascuno di essi vedrà i suoi spazi pubblici impreziositi dalle opere di talenti contemporanei quali Daniele Fabiani, Mona Khajavi, Luca Marchiori, Federico Tosi, Fabio Dartizio, Stefano Canto e Stefano Serretta. Tra le iniziative in programma, aperte al pubblico gratuitamente, anche una giornata di laboratori e performance con la compagnia Stalker Teatro, un laboratorio di creazione di mandala a cielo aperto e la visita su prenotazione alle gallerie sotterranee di Villa Castelbarco di Vaprio d'Adda nella giornata conclusiva del 22 luglio. "Lo stesso nome della manifestazione - conclude Ceruti - racchiude l'intero spirito dell'iniziativa: per habitat si intende il luogo antropico o naturale che l'umanità ha plasmato e trasformato per consentire la sopravvivenza, lo sviluppo, la realizzazione personale e comunitaria, mentre per scenari possibili si intendono tutti i meccanismi virtuosi che possono portare al soddisfacimento di bisogni reali senza compromettere la sostenibilità dell'habitat. La manifestazione racconta il tutto attraverso l'arte e viene creata insieme alla comunità, motivo per cui deve rimanere accessibile a tutti e gratuita per non creare barriere fisiche, economiche e culturali che altrimenti relegherebbero le arti contemporanee ad un pubblico specifico. Il nostro pubblico è tutta la cittadinanza." L'attenzione all'ambiente di Habitat_Scenari possibili prende corpo non solo nel messaggio che veicola, ma anche attraverso l'attuazione di interventi artistici e culturali a "impatto zero", iniziando dal consumo di energia elettrica durante gli eventi pubblici: utilizzando pannelli solari, accumulatori e mini turbine idriche a seconda del luogo che ospita le tappe della rassegna. Gli organizzatori, inoltre, invitano il pubblico a raggiungere e visitare le location in bicicletta, soprattutto per i territori attraversati dalla pista ciclabile del naviglio Martesana.