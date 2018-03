La Biblioteca Sormani è lieta di invitarLa alla presentazione del volume di Cinzia Mammoliti

Nella trappola di uno psicopatico

Una storia di manipolazione affettiva

Edizioni Sonda

Dialogherà con l’Autrice

Ofelia Valentino, avvocato



Ingresso libero



Nella trappola di uno psicopatico è la storia di Francesca, una donna come tante, che si racconta in un diario e che in un certo momento della sua vita si imbatte

in un amore pericoloso e distruttivo. Scritto in uno stile immediato e semplice, è un racconto che può arrivare a tutti, mostrando come anche dietro

all’apparente normalità si possano nascondere crudeltà e follia. La forza di questo libro consiste nel favorire la consapevolezza che il vero nemico il più

delle volte non è uno sconosciuto, ma qualcuno di molto vicino a noi. Qualcuno che dovrebbe amarci, tutelarci e accudirci e che invece tende una subdola

trappola finalizzata a manipolarci e manovrare la nostra volontà, piegandola.

È una storia che può aprire gli occhi sui PERICOLI DELL’ABUSO PSICOLOGICO, di cui tutti, uomini e donne indistintamente, possiamo diventare

vittime inconsapevoli e sull’importanza di riconoscerlo in tempo, per mettersi in salvo dalle gravissime conseguenze che possono derivarne.

Nel commento finale l’autrice racconta l’incontro con centinaia di donne e uomini vittime di abuso psicologico e come la storia di Francesca purtroppo

non rientri nella fiction, ma si ispiri a vicende di vita vissuta e molto più diffuse di quanto si pensi……..