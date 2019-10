Nina Madù e le reliquie commestibili

Sabato 9 e Domenica 10 novembre

ore 21



di Camilla Barbarito e Ensemble da Camera

Con Camilla Barbarito, Fabio Marconi, Guido Baldoni, Eloisa Manera



Le inquietanti canzoni di Nina Madù e le Reliquie Commestibili arrangiate per formazione acustica.

Le Reliquie Commestibili, terribilmente eleganti, prendono posto.

Dagli strumenti cominciano a sgorgare i loro suoni sinistri.

Come sbucata da una qualche grata della metropolitana, scintillante meravigliosa e orrida allo stesso tempo, fa capolino Nina Madù. Si avvicina al microfono e attraverso la sua voce inizia il suo racconto urbano. I protagonisti e i luoghi di questo racconto sono l’Uomo col Riporto, incontrato sul tram in Coni Zugna, la Coppia Etero che incede faticosamente sul pavè della Ripa, un Sushi – All you can eat dove qualcuno chiede insistentemente gelato fritto, la Mummia col carrello nel parcheggio dell’Esselunga, lo Chef crudista convertito al cannibalismo, i Grandi Magazzini cattedrale e meta di pellegrinaggio dove ti vaporizzano addosso un persuasivo profumo titolato Killer Attitude. ’Questo quartiere meritava un racconto di sè, proprio per il suo essere zona di frontiera e di convivenza pacifica tra normalità e altro, come per esempio la Casa delle Bambole, ovvero le prime travestite di Via Gaudenzio Ferrari 14, o l’Alexander di Via Gaetano Ronzoni, primo locale ‘en travesti’ degli anni ’80.’’In questo perimetro ha trovato il suo ossigeno Nina Madù, un personaggio creato da Camilla Barbarito, cantante attrice milanese attiva in ambiti musicali molto diversi tra loro, dalla classica all’electro- rock.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

email | prenotazioni@lab-arca.it

Ingresso intero: 15 euro

Ingresso ridotto: 10 euro

Teatro LabArca, Via Marco d'Oggiono 1 Milano

MM S.Ambrogio - S.Agostino - P.ta Genova

Tram 2 - 9 - 10 - 14; bus 94