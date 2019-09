Noche latina con Bolero

COMUNICATO STAMPA

Noche Latina alla Trattoria da Bruna e Sandro



Il 28 settembre dalle ore 20.30, nuovo evento musicale (e non solo) nella tipica “Trattoria Da Bruna & Sandro” di Via Trieste 17 (zona Piazza Piemonte), Milano



Milano 23 settembre 2019 –

Far convivere una tipica trattoria della “vecchia Milano” con proposte di cibi, musica e balli di tutto il nostro paese e del resto del mondo non è facile, ma Metromondo ci riesce e “alla grande”. Ormai da circa 1 anno, in questo locale, si sussegue una programmazione di eventi di intrattenimento e spettacolo vari che spaziano dall’ Italia del Sud, alla penisola Iberica, alle tradizioni tzigane, all’ Africa, Asia, America Latina e non solo.

In questi eventi si sono già susseguiti numerosi artisti e musicisti come Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò, le danzatrici spagnole Monica Roncòn e Carolina Fonseca, Carlos Ugueto e Nelson Rodriguez di Venezuela e Cuba, il duo Enarmonia dal Brasile, la musica balcanica di Jovica Jovic e Balkan Orkestar, quella folk - del nord e del sud Italia (Jurnater, Antonio Ricci, Rosa Maurelli e Sifasud, Balbazar e tanti altri); la danza Duende delle danzatrici di Alesssandra Centonze e Metiss’Art, il buon jazz di Ezio Allevi, Eleonora D’ Ettole e Ross de Julio, ecc.

In ognuno degli eventi, Bruna, la bravissima cuoca della trattoria, che si è ingegnata a creare piatti a tema, sempre “succulenti”, insieme ai momenti di danza che spesso si sono spontaneamente generati, aiuta ad alimentare un’atmosfera sempre ricca di piacere, sorprese e socievolezza.

Nella serata di sabato 28 settembre sarà di scena il gruppo “Va De BOLERO”, composto dalla peruviana Edda Pando (voce), e poi Toti Pumpo (Chitarra), Marco Franceschetti - Cesc (sax), Riccardo Vigorè (contrabbasso), Davide Patrizio (percussioni).

Va de Bolero è un progetto musicale che vuole recuperare, con slanci di modernità, il meglio della tradizione del bolero latino-americano di metà del secolo scorso. Il repertorio del gruppo include alcune delle più famose canzoni di questo genere musicale: “Aunque me cueste la vida”, “Historia de un amor”, “Piel canela”, “Contigo en la distancia”, “Besame mucho”, sono solo alcuni dei titoli. Brani scritti e/o interpretati da icone della musica latino-americana quali César Portillo, Lucho Gatica, Celia Cruz, Alberto Beltrán, Armando Manzaneros, Consuelo Velázquez, Leo Marini, o da storici gruppi come “La Sonora Matancera” e “Los Panchos”. Il bolero è forse lo stile musicale che meglio descrive il romanticismo dei popoli latinoamericani. I testi ci raccontano le gioie e i dolori “del amor y del desamor” sostenuti da musiche impregnate di sensualità che portano inevitabilmente i corpi a ballare.

La cena della serata, sarà a base di Baccalà in guazzetto, con patate, olive e peperoni gialli, accompagnato con Riso e da un mix di verdure saltate, con finale di dolce della casa;

l’ ALTERNATIVA AL PESCE, PER I VEGETARIANI, sarà con Risotto allo zafferano con zucchine e peperoni gialli e Scamorza alla piastra con mix di verdure saltate, oltre che il Dolce della casa.

La Cena è su prenotazione telefonando al numero 02 36511752 o scrivendo a metromondo@tin.it. Serata con cena: 20 €; ingresso dopo cena per il concerto: sottoscrizione di 5 €.

Programma completo su www.metromondo.it, oppure su pagina Facebook: “Circolo Metromondo”. Per contatti: 3896986350 – metromondo@tin.it