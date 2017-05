(Foto pippadellamargherita/Instagram)

Sbarca anche a Milano la “Notte europea dei musei” 2017, l’iniziativa firmata dall’International Council of Museums e dal Consiglio d’Europa che apre i musei di sera al costo simbolico di 1 euro.

L’appuntamento è per sabato 20 maggio quando i visitatori potranno ammirare le opere esposte nei musei milanesi in quella che è ormai una serata dedicata alla grande arte.

Nella città meneghina ad aderire alla “Notte europea dei musei” 2017 sono stati la Pinacoteca di Brera e le Galleria d’Italia.

Nello splendido museo di via Brera si terrà “Notte in Pinacoteca con DisegnaBrera”. Gli ingressi al costo di 1 euro saranno possibili dalle 18.40 alle 22.00 - ultimo accesso alle 21.40 - e i visitatori riceveranno un kit speciale con tutte le istruzioni per potersi cimentare nel disegno dal vero a partire da un ritratto, ispirati dalla mostra in corso “Quinto Dialogo: Attorno a Lotto”.

Le Gallerie d’Italia, invece, apriranno le porte dalle 20 fino a mezzanotte per trascorrere un sabato sera speciale all’insegna dell’arte.