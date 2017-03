Domenica 2 aprile Palazzo Marino si illumina di blu per la Giornata Mondiale dell'Autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, domenica 2 aprile Palazzo Marino si illuminerà di blu.

L'iniziativa, in occasione della Settimana Blu e per la giornata dedicata dall'Onu alla consapevolezza sull'autismo, vede il Comune di Milano collaborare con le reti coinvolte nel progetto Autismo e Qualità della vita. Per la manifestazione saranno in programma anche incontri, laboratori e attività a tema, per aumentare la conoscenza dell'autismo e dare la possibilità alle persone che ne sono affette di migliorare la propria qualità di vita. Per i dettagli: www.retiautismo.it.