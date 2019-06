"PedaliAMO Santa Giulia 2019": in bicicletta per aiutare la ricerca sulla distrofia muscolare

Domenica 9 giugno saranno tante le attività che animeranno il parco Trapezio a Milano Santa Giulia per coinvolgere famiglie, giovani e bambini. Una giornata di beneficenza, ma anche di sport, giochi e divertimento, organizzata dal gruppo “Via del Cuore”, a sostegno di Parent Project aps, l’associazione nata nel 1996 per sostenere la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker ed affiancare pazienti e famiglie che convivono con questa patologia. Una domenica che unirà solidarietà e sorrisi grazie a tante iniziative, per tutti i gusti e tutte le età.

Le attività

Tra le attività proposte una Biciclettata tra le abbazie di Milano Sud (Monlue-Chiaravalle-Mirasole), l’evento SpinBike in collaborazione con l’associazione “Pedalare per la Vita” e tanti giochi per bambini. Spazio anche al pranzo sociale dell’associazione, a uno spettacolo teatrale e a un aperitivo benefico.

L’evento è anche una tappa del Dys-Trophy tour (http://www.dystrophytour.it/) che si terrà in Val Pusteria da 20 al 23 Giugno.

“Biciclettata” tra le abbazie - partenza ore 9

La zona a sud di Milano presenta alcune delle più caratteristiche opere di architettura religiosa. Tra queste le splendide Abbazie di Chiaravalle e Mirasole, che domenica potranno essere ammirate durante un bel giro in bicicletta su misura per tutta la famiglia. Si partirà dal Parco Trapezio per recarsi verso Chiaravalle e Mirasole e poi tornare a Parco Trapezio per lo stesso itinerario. Il giro complessivo è di 25 Km e include strade asfaltate e sterrate.

Non è richiesta alcuna preparazione, solo la voglia di stare insieme e godersi la natura. La biciclettata sarà supportata da volontari che apriranno e chiuderanno il gruppo.

Il ritrovo è alle 8.30 presso il piazzale di Sky, in via Luigi Russolo a Milano, la partenza è prevista per le 9.00

Lungo il percorso ci sarà un punto ristoro presso l’Abbazia di Mirasole con visita al Chiostro e una visita guidata presso L’Abbazia di Chiaravalle

Evento SpinBike – dalle 15 alle 18

Cinquanta biciclette da Spinning nella splendida cornice del Parco Trapezio, con istruttori professionisti e il supporto di “Pedaliamo per la vita”. Due turni di spinning (15-16) per i singoli.

Giochi per bambini – dalle 15:30

Attorno all’area del Chiosco di Parco Trapezio, dove saranno posizionate le biciclette da spinning, verranno montati dei Gazebo con giochi per i più piccoli.

Ci sarà inoltre la possibilità di visitare l’”hangar di Guidrone”: qui i più piccoli potranno prendere un “patentino di volo”, provando l’esperienza di pilotare un drone con visori da realtà aumentata.

Tutte le attività per bambini saranno ad offerta libera.

A seguire, dalle 17, ci sarà invece la performance teatrale a cura dell’Associazione Culturale Teatroinbolla.

Dalle 18.30 si chiuderà la giornata con un aperitivo benefico al Carpe Diem sulla Promenade.