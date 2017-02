La permanente di Milano per Museocity

Il 4 e 5 marzo 2017 il Museo della Permanente di Milano partecipa a MuseoCity, iniziativa promossa dal Comune di Milano e dall'Assoziazione Museocity, volta a mettere in luce la grande realtà del patrimonio museale della città. Per il progetto "Museo segreto" sarà esposta "Battaglia", una coppia di importanti opere di Lucio Fontana. Si tratta di due piatti in ceramica policroma realizzati dall'artista nel 1954 e donati alla Permanente da una collezionista milanese nel 2000. In concomitanza alla manifestazione, saranno inoltre esposte circa quaranta opere appartenenti alla Collezione d'arte della Permanente. 4-5 MARZO 2017 | ORE 10.00-18.30 | INGRESSO LIBERO