WAKE UP VANZAGO con il patrocinio del COMUNE DI VANZAGO presenta IV EDIZIONE del CONCORSO FOTOGRAFICO: "Piccoli gesti quotidiani" Più che di parole siamo fatti di gesti. I gesti, anche i più abitudinari, possono cambiare giornate, momenti e vite. Ogni gesto ha un significato potente, più potente delle parole. Vogliamo vedere quali gesti, movimenti e corporeità sono importanti per voi, anche i più semplici. Mostrateci l'importanza dell'agire in un mondo carico di parole! Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 FOTO. FORMATO FOTO: minimo 20x30 cm (2434x3638 pixel) - massimo 30x40 (3543x4724 pixel) La QUOTA di partecipazione è di 5 euro ISCRIZIONE E CONSEGNA FOTO (formato cartaceo o digitale): presso il negozio "Click Point" di via Paolo Ferrario, 42, Vanzago (MI) PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE FOTO: sabato 25 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Vanzago. Per info e dettagli sul concorso: Comune di Vanzago: http://comune.vanzago.mi.it/event/concorso-fotografico-piccoli-gesti-quotidiani/ Facebook: https://www.facebook.com/WakeUpVanzago1 Mail: wakeupvanzago@gmail.com Tel.: 345 8717909 (Marco)