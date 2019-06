PIECE OF MY ART

“Woodstock 50 anni dopo, il festival attraverso gli occhi dei giovani artisti”



Un omaggio, attraverso diverse tecniche artistiche, ai 50 anni del concerto rock più famoso in assoluto.



‘Piece of my art’ è una mostra collettiva di giovani artisti che attraverso la propria interpretazione personale e il proprio stile artistico, andranno a reinterpretare i tre giorni di pace amore e musica del festival che ha segnato il secolo passato. L’ispirazione è presa dalla splendida interpretazione di Janis Joplin, “Piece Of My Heart”, durante il concerto di Woodstock del 1969.

Prendi “Un pezzo del mio cuore” di Janis diviene qui un “pezzo della mia arte”. Con la stessa passione si è chiesto ad 7 giovani artisti di vivere un evento per loro “passato”, ma che sempre vivo nell’immaginario collettivo, influenza ancora oggi le nuove generazioni, quale simbolo di libertà, azione e pacifica condivisione di sentimenti ed ideali.

La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo.



GLI ARTISTI

Francesca Fedeli

Camila Burbano

Elia Panori

Letizia Zuffi

No Soul

Alice Noah

Sacer Sacri



PERIODO

inaugurazione 26 GIUGNO 2019



I PARTNER

Il progetto è ideato da “Almach - progetti per l’arte” con la partecipazione di Crabby Brothers



A cura di Luca Temolo Dall’Igna e Barbara Ludovina Basile.



DOVE

Spazio Archimede43, Milano

CONTATTI

Barbara: +39 342 8554364 - barbaraludovina.basile@gmail.com