Uno straordinario concerto di Piero Pelù in arrivo a Milano. Dove acquistare i biglietti

Venerdì 3 luglio Piero Pelù si esibirà in un concerto dal vivo al Castello di Legnano, all'interno del Rugby Sound Festival. Il festival porterà la musica a Legnano per dieci giorni di festa e di grande musica, dal 26 giugno al 5 luglio.

Piero Pelù

Nel vortice del successo ottenuto al 70° Festival di Sanremo e su tutte le piattaforme digitali, Piero Pelù torna con il nuovo album di inediti “Pugili fragili”, arrangiato e prodotto da Piero Pelù con Luca Chiaravalli, che celebra El Diablo e i suoi 40 anni di musica.

L’album, il ventesimo lavoro di studio tra Litfiba e Piero solista, già disponibile in pre-order, uscirà in versione CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali. “Pugili Fragili” racchiude in sé tutte le anime di Piero: un percorso artistico e umano che oscilla tra melodie e atmosfere rock, cantautorato, blues, ma anche metal, punk, grunge, gospel ed elettronica. Questa la tracklist di “Pugili Fragili”: “Picnic all’inferno” (particolare duetto con Greta Thunberg), “Gigante”, “Ferro caldo”, “Pugili fragili”, “Luna nuda” (scritto insieme a Francesco Sarcina), “Cuore matto”, “Nata libera”, “Fossi foco” (scritto e cantato insieme ad Andrea Appino degli Zen Circus), “Stereo santo”, “Canicola”.

L’album contiene, tra gli altri, il brano “Gigante” , quinto classificato al 70° Festival di Sanremo e lo storico brano “Cuore Matto”, nella travolgente versione proposta dall’artista sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover. “Gigante”, attualmente disponibile in digitale, è accompagnato da un video realizzato da un’idea di Piero Pelù e Marco Pellegrino, diretto da Marco Pellegrino.

Biglietti

I biglietti del concerto del 3 luglio sono disponibili on-line.