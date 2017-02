Sabato 18 febbraio al Goganga si terrà Pink Is the New Black - Girls Are Back in Town, una serata di musica al femminile.

Sul palco infatti si alterneranno Ketty Passa, cantante blues, rock'n'roll oltre che deejay urban, e Dj Vanille Superstar, resident di Trashick e anima "rosa glitter e spensierata".