Polimifest 2017 | Cinema sotto le stelle

Nell’ambito di Polimifest, il palinsesto di eventi per Piazza Leonardo da Vinci, è in programma il ciclo “Cinema sotto le stelle”: film a tema scientifico saranno introdotti da docenti del Politecnico di Milano.



4 luglio, ore 21.30 – The Aviator

Introduzione al film di Lorenzo Trainelli, docente di Progetto dei Velivoli e Sperimentazione in Volo

https://www.eventi.polimi.it/events/cinema-sotto-le-stelle/



11 luglio, ore 21.30 – La Sapienza

Introduzione al film di Roberto Dulio, docente di Storia dell’Architettura

https://www.eventi.polimi.it/events/cinema-sotto-le-stelle-2/



18 luglio, ore 21.30 – L’arte di vincere

Introduzione al film di Roberto Lucchetti, docente di Analisi Matematica

https://www.eventi.polimi.it/events/cinema-sotto-le-stelle-3/



25 luglio, ore 21.30 – Veloce come il vento

Introduzione al film di Stefano Melzi, docente di Dinamica di Sistemi Aerospaziali e Meccanica del Veicolo

https://www.eventi.polimi.it/events/cinema-sotto-le-stelle-4/



Ingresso gratuito previa iscrizione.



Il programma completo di Polimifest è disponibile su: https://www.eventi.polimi.it/rassegna-evento/polimifest-2017-2/