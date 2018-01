Presentazione del libro “Come fratelli” con la partecipazione dell'assessore Pierfrancesco Majorino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Libro “Come Fratelli. La fratellanza italo – romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea” di Irina Niculescu e Marian Mocanu ( Edizioni Unicopli – ottobre 2017, Milano) sarà presentato il 20 gennaio prossimo alle ore 17, presso il Consolato Generale della Romania a Milano, in via Gignese 2. Diversi ospiti d’eccezione parteciperanno all’evento: l’Assessore Pierfrancesco Majorino del Comune di Milano, il Presidente di Extrabanca Andrea Orlandini, ll’attrice Ileana Popovici, il Direttore di Unicopli Edizioni Dott. Marzio Zanantoni, la consigliera comunale del Comune di Milano Angelica Vasile e ovviamente il padrone di casa, il Cosole Generale della Romania a Milano, Dott. Adrian Georgescu. Non mancheranno nemmeno il Dott. Marco Baratto, l’Ing Emilia Stoica e la Prof.ssa Violeta Popescu. La presentazione ha il patrocino del Consolato Generale della Romania a Milano ed è a ingresso libero. A dieci anni dall'entrata della Romania nell'Unione Europea, il libro affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia, il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell'Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. I sei capitoli del volume puntano la luce su particolari distinti: la fratellanza storica fra i due popoli, aspetti economici, spirituali, risvolti socio-culturali, partecipazione politica e immagine dei romeni attraverso la lente mediatica. Il volume si impernia su 30 interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli protagonisti dell'ondata migratoria romena in Italia: il ministro Franco Frattini, il commissario europeo Corina Cretu, il console Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e molte testimonianze di successo di immigrati romeni che vivono in Italia. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili alla pagina facebook dedicata: https://www.facebook.com/ComeFratelliUnicopli/ Marian Mocanu

