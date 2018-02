Martedì 13 febbraio alle 18.00, al Museo ci sarà un appuntamento speciale con la presentazione del libro di Chiara Frugoni Le conseguenze di una citazione fuori posto, edizioni Biblioteca Francescana, 2018. All’incontro sarà presente l’autrice.

Al centro di questo studio sta l’intricata vicenda della conferma della Regola francescana da parte di papa Onorio III, nel 1223. Che legame esiste tra questa conferma e l’incontro di san Francesco con Innocenzo III, che le leggende situano intorno al 1208-1209? E perché una nuova “Regola”, dopo che il Concilio Lateranense IV (1215) aveva espressamente vietato l’adozione di nuovi testi legislativi, invitando ad utilizzare le “Regole” già esistenti, quelle di Benedetto, Agostino, Basilio?



Attraverso l’esame minuzioso di alcuni affreschi del ciclo francescano nella basilica superiore di Assisi, e riprendendo un’intuizione di Paul Sabatier, l’Autrice ci accompagna in modo magistrale a comprendere il difficile percorso che portò l’umile fraternità nata da Francesco attraverso confronti non privi di tensioni, a diventare un Ordine tra i più importanti e diffusi nella Chiesa medievale.



CHIARA FRUGONI, storica specialista di Medioevo e di storia della Chiesa, è la più nota tra gli studiosi di storia medievale in Italia, conosciuta per il suo metodo di indagine che tiene in ugual conto testi e immagini, nella convinzione che anche le immagini parlano.