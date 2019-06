Primèvo mostra bi/ personale di Alessandra Maisto e Umberto Carotenuto

La Galleria MaMo



via Plinio,37 Milano



Inaugurazione 28 giugno 2019 ore 17,30-20,30



Orari di apertura giornalieri dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 20,00



Presenta



Primèvo



Bi/personale di Alessandra Maisto e Umberto Carotenuto



Due artisti a confronto, due anime creative che lavorano con un’unica passione: calda, vulcanica e avvolgente come la loro terra…Due linguaggi creativi differenti, ma accomunati da un grande amore per la storia e che affonda le radici nella realtà culturale, etnografica e popolare del proprio luogo d’origine.

Un incontro alla Galleria Mamo consentirà un confronto, uno scambio per regalarci nuove emozioni.



Alessandra Maisto è un artista napoletana, vive e opera a Napoli dove frequenta l'Accademia di Belle Arti, conseguendo la laurea in arti visive. Nello scenario intellettuale ed artistico partenopeo,sperimenterà il linguaggio informale-astratto.La sua ricerca artistica si avvale di simbologie e segni che rivelano una matrice espressiva di tipo spirituale. Attraverso la materia realizza sulla tela stratificazioni materiche tridimensionali che compongono un collage polimaterico in cui stoffe ed elementi scultorei si fondono per regalare, gesti, suoni e colori. Avvicinare il fruitore alla sacralità delle forme simboliche, appartenenti alla nostra memoria storica è una prerogativa dell’artista; l’opera come un’icona trasmette tutta l’essenza della spiritualità. Al contempo nello spazio della figurazione viene dato spazio a tutta la libertà dell’imprevisto. I materiali diventano parte di un quaderno di appunti, nella casualità del gesto ritroviamo una dimensione surreale in cui sogno e immagini si fondono per dar luogo ad una forma di meditazione iconica. Ogni opera è il risultato di un rito cerimoniale, che evoca nel nostro immaginario le radici antropologiche della cultura Partenopea. Nelle installazioni il passato si fonde con il presente. Le stoffe, che a tratti sembrano diventare sudari, con trame a lisca di pesce, sono in realtà lenzuola per il parto o stoffe per la lievitazione del pane.

Nel suo atelier a Napoli, Alessandra Maisto lavora attivamente facendo dell'arte il suo unico lavoro. Ha esposto a Trapani con una personale, poi a Roma, Firenze, Milano e Napoli.