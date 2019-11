Psicoanalisi in scena: viaggio di un bambino dissidente - Ritorno a Reims

Al via la nuova stagione del ciclo di incontri in collaborazione con il Piccolo Teatro.Primo appuntamento con Ritorno a Reims di Thomas Ostermeier

Ospiti del Centro Milanese di Psicoanalisi gli attori Sonia Bergamasco, Tommy Kuti e Rosario Lisma



MILANO – Mercoledì 6 novembre 2019 alle 18.30 al Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”, nella storica sede di via Corridoni 38 a Milano, si terrà il primo appuntamento di stagione del ciclo Psicoanalisi in scena, dedicata a Ritorno a Reims, in scena al Piccolo Teatro di Milano dal 10 ottobre al 16 novembre, per la regia di Thomas Ostermeier, dal libro di Didier Eribon.



Gli psicoanalisti Ronny Jaffè, presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi, e Camilla Giraudi dialogheranno con gli interpreti Sonia Bergamasco, Tommy Kuti e Rosario Lisma. All’incontro parteciperà anche l’associazione ArciGay Milano. Modera Anna Piletti del Piccolo Teatro di Milano.



Psicoanalisi in scena è il ciclo di incontri organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi e dal Piccolo Teatro di Milano che intende proporre un punto di vista psicoanalitico sui temi universali portati al pubblico dal grande teatro.