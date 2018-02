Ti capita che il cibo sia sempre al centro dei tuoi pensieri? Hai paura di perdere il controllo quando mangi? Vuoi smettere di abbuffarti e sentirti in colpa? Oppure semplicemente ti incuriosiscono queste tematiche?



Il ciclo di incontri gratuiti “Quando il cibo ci fa male” è uno spazio di informazione e di condivisione in cui verranno presentate le diverse sfumature del discontrollo alimentare.

Gli incontri sono tenuti dalla Dott.ssa Laura Fasoli, psicologa psicoterapeuta, e si articolano in un primo momento di approfondimento dei contenuti teorici (fame nervosa, sovrappeso e abbuffate compulsive) seguito da un ampio spazio interattivo riservato alle vostre domande.



Per info e prenotazioni cell 3914615278 - email:



