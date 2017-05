"I racconti del terrore": il 27 e 28 maggio spettacolo itinerante

Sabato 27 e domenica 28 maggio la Scuola Teatri Possibili porta in scena lo spettacolo I racconti del terrore, tratto dall'opera omonima di Edgar Allan Poe, regia di Alberto Oliva. Lo spettacolo, a carattere itinerante, si svolgerà per la prima parte allo Spazio Lambrate (viale Rimembranze di Lambrate,16), per poi continuare allo Spazio Tadini (via Jommelli, 24).

Un testo che vuole togliere il fiato, colpire e mettere paura. Una messinscena dalle atmosfere noir, thriller e horror, per emozionare -e terrorizzare- il pubblico. Per prenotazioni: organizzazione@teatripossibili.org (indicando nome, cognome e numero di telefono).