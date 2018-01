Ray Gelato & The Giants: dal 13 al 17 febbraio al Blue Note

Ray Gelato & The Giants torneranno sul palco del Blue Note dal 13 al 17 febbraio.

Il cantante e sassofonista inglese Ray Gelato e la sua band "di giganti" travolgeranno il pubblico con ritmi anni '40 e '50. I loro riferimenti vanno da Frank Sinatra a Cole Porter, passando per italiani come Buscaglione e Caroson. In repertorio pezzi storici quali Tu vuo’ fa l’americano e That's Amore.

Per la serata di San Valentino in programma un menù speciale a cura dello chef Federico Tronci.