Ray Gelato & The Giants: dal 14 al 18 febbraio al Blue Note

Ray Gelato & The Giants saranno sul palco del Blue Note dal 14 al 18 febbraio.

Il cantante e sassofonista inglese e la sua band travolgeranno il pubblico con ritmi anni '40 e '50. I loro riferimenti vanno da Frank Sinatra a Cole Porter, passando per italiani come Buscaglione e Carosone; nel repertorio pezzi storici quali Tu vuo’ fa l’americano o That's Amore.